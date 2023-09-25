



Что это за иуда и что это за гнида: Симоньян нашла предателя в Нагорном Карабахе

Войска Азербайджана провели военную операцию в Нагорном Карабахе для “восстановления конституционного строя”. 20 сентября власти непризнанной республики объявили, что достигнуто соглашение о прекращении огня.



По условиям договора, армянские военные должны покинуть Нагорный Карабах, а воинские формирования непризнанной республики – сложить оружие.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о “провале” российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Администрация президента РФ в методичке для СМИ рекомендовала обвинять в случившемся Пашиняна. Именно так и поступила Маргарита Симоньян.



"Чистокровная армянка" Симоньян обвинила Пашиняна и тех, кто выбирал его премьером, вычеркнув их из состава армянского народа, обозвав "иудами".



