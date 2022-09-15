



Что думают израильтяне о правилах открытия огня

Движение Тнуа Ха Битхонистим провело опрос общественного мнения о том, следует ли изменить правила открытия огня солдатами и полицейскими и сделать их менее жесткими.



72% опрошенных считает, что инструкции необходимо изменить таким образом. чтобы солдаты и полицейские не сомневались перед тем, как применять оружие.



22% заявили, что инструкции изменять не следует.



В арабском сегменте 52% выступили против изменения инструкций, и 35% согласились , что инструкции следует изменить.