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Что думают израильтяне о правилах открытия огня
15.09.2022 10:23 Аркадий Бочаровский

Что думают израильтяне о правилах открытия огня

Движение Тнуа Ха Битхонистим провело опрос общественного мнения о том, следует ли изменить правила открытия огня солдатами и полицейскими и сделать их менее жесткими.

72% опрошенных считает, что инструкции необходимо  изменить таким образом. чтобы солдаты и полицейские не сомневались перед тем, как применять оружие.

22% заявили, что инструкции изменять не следует.

В арабском сегменте 52% выступили против изменения инструкций, и 35% согласились , что инструкции следует изменить.

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