



Что будет, если РФ захватит Бахмут и когда Путина "вытолкнут из Кремля"

Люди военные понимают и знают если не все, то очень многое. Некоторыми интересными моментами они делятся с мировой общественностью. Так, например, в США рассказали, что будет, если РФ все же захватит крепость Бахмут, а в Великобритании спрогнозировали, когда президента РФ Владимира Путина "вытолкнут из Кремля".



Так вот в США говорят, что даже если армии РФ удастся захватить Бахмут и крепость падет, это вовсе не будет означать, что Москва восстановит импульс своих годовых военных усилий, и Российская Федерация изменит ход войны. Уверенность в этом высказал министр обороны США Ллойд Остин.



По его словам, Бахмут имеет больше символическое значение для Украины, чем оперативное. "Я думаю, что это больше символическая ценность, чем стратегическая и оперативная ценность", – цитирует министра The Guardian.



При этом Остин отказался прогнозировать, будет ли Бахмут захвачен российскими войсками.



"Падение Бахмута не обязательно будет означать, что россияне изменили ход этой борьбы", – добавил Остин.



Отметим, что российские оккупанты пытаются продавить фланги украинской обороны в Бахмуте, но украинские защитники держат позиции.



Ранее представитель восточной группировки войск Сергей Череватый сообщал, что есть возможность доставлять в город боеприпасы и забирать раненых. В свою очередь Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские бойцы будут защищать Бахмут до тех пор, пока это будет разумно.



Своими прогнозами на перспективу поделился бывший глава Генштаба Великобритании генерал Ричард Даннат. Так, в интервью телеканалу Sky News он спрогнозировал, что при успешной контрнаступательной операции Вооруженных сил Украины власть президента России Владимира Путина может заметно ослабеть.



"Я хотел бы думать, что если контрнаступление украинцев будет достаточно хорошо спланировано, поддержано и исполнено, то армия РФ развалится и будет убегать. Вполне вероятно, что Путина "выметут" из Кремля", – заявил Даннат.



По словам британского генерала, если Киев получит еще больше тяжелых танков от Германии и США, а также истребители и другие необходимые вооружения, война может закончиться уже в этом году.



Он также отметил, что военное руководство России недовольно действиями Путина, поэтому, скорее всего, именно они приложат руку к тому, чтобы президент потерял власть.



"Высшему военному командованию России не нравится, что Путин вступил в войну, с которой они не согласны. Я думаю, что это будет Герасимов и высший генералитет, которые вытолкнут Путина", – добавил он.



Ранее британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что, несмотря на отсутствие признаков переворота в РФ, напряженность внутри Кремля присутствует. И она постоянно растет из-за провалов на фронте.



В свою очередь политолог Джейсон Джей Смарт заявлял, что глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин может устроить государственный переворот в России и отобрать власть у Путина.