



Чрезвычайное заседание кабинета безопасности



Одновременно с “историческим” заседанием БАГАЦа, на котором обсуждается отмена основного закона, принятого Кнессетом, началось чрезвычайное заседание кабинета безопасности правительства Израиля.



Участники обсуждают подготовку “в витку напряженности” в различных министерствах.



На заседании обсудят вопросы подготовки к праздникам Рош Ха Шана и Суккот и рост напряженности в различных сферах. Это произойдет на фоне противостояния между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром по вопросу о посещениях родственниками палестинских заключенных.



Бен-Гвир потребовал, чтобы этот вопрос был вынесен на заседание кабинета министров, но Нетаниягу отказался и решил принять рекомендацию силовых структур и отложить обсуждение до окончания праздников.