Новости » Политика
Чрезвычайное заседание кабинета безопасности
12.09.2023 10:22 Аркадий Бочаровский

Чрезвычайное заседание кабинета безопасности


Одновременно с “историческим” заседанием БАГАЦа, на котором обсуждается отмена основного закона, принятого Кнессетом, началось чрезвычайное заседание кабинета безопасности правительства Израиля. 

Участники обсуждают подготовку “в витку напряженности” в различных министерствах.

На заседании обсудят вопросы подготовки к праздникам Рош Ха Шана и Суккот и рост напряженности в различных сферах. Это произойдет на фоне противостояния между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром по вопросу о посещениях родственниками палестинских заключенных.

Бен-Гвир потребовал, чтобы этот вопрос был вынесен на заседание кабинета министров, но Нетаниягу отказался и решил принять рекомендацию силовых структур и отложить обсуждение до окончания праздников.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы