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Чрезвычайное положение в Израиле введено на 48 часов
07.10.2023 19:11 Алина Груднева

Чрезвычайное положение в Израиле введено на 48 часов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир официально подписал указ о введении на территории всей страны чрезвычайного положения.

Соответствующие меры вступают в силу немедленно.

Чрезвычайное положение будет действовать по всему Израилю в течению 48 часов. Соответствующие меры предоставят больше полномочий полиции.

Такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить дополнительные вспышки насилия, вспыхнувшие из-за атак террористов ХАМАСа.

 

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