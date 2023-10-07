



Чрезвычайное положение в Израиле введено на 48 часов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир официально подписал указ о введении на территории всей страны чрезвычайного положения.



Соответствующие меры вступают в силу немедленно.



Чрезвычайное положение будет действовать по всему Израилю в течению 48 часов. Соответствующие меры предоставят больше полномочий полиции.



Такие меры необходимы для того, чтобы предотвратить дополнительные вспышки насилия, вспыхнувшие из-за атак террористов ХАМАСа.



