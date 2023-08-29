



ЧП с израильтянами: Нетаниягу поблагодарил Саудовскую Аравию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поблагодарил Саудовскую Аравию за оказание помощи израильтянам, которые были на борту экстренно севшего самолета Air Seychelles.



Соответствующее заявление он сделал днем, 29 августа.



Как стало известно ранее, на борту самолета было 128 граждан Израиля. Он приземлился в аэропорту Джидды из-за задымления в кабине.



Шесть членов экипажа были переведены в гостиницу, а остальные пассажиры, в том числе трое детей, отправлены в отель в терминале №1.



