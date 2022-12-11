



ЧМ-2022: Министр Франции надела свитер с радужными рукавами в поддержку ЛГБТК+

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что на четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Катаре в субботу, 10 декабря, она надела свитер с радужными вставками на рукавах в знак поддержки прав геев.



Удеа-Кастера, бывшая профессиональная теннисистка, наблюдала за игрой из VIP-ложи, когда Франция обыграла Англию со счетом 2:1 и стала на шаг ближе к успешной защите своего титула.



Права сообщества ЛГБТК+ и использование символа радуги неоднократно обсуждались на чемпионате мира по футболу в Катаре, где гомосексуальность вне закона.



"Было важно выразить свою поддержку прав человека в целом, особенно прав ЛГБТ… и сделать это неагрессивно по отношению к Катару, который является нашим партнером", — сказала министр в интервью радио Franceinfo.