



Члены правительства Польши посетят Израиль на следующей неделе

На следующей неделе Израиль посетит делегация высокопоставленных правительственных чиновников Польши, чтобы отметить окончание кризиса между двумя странами, сообщает i24news.



Польскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Павел Яблонски, который занимался контактами с Израилем во время недавних кризисов, в том числе вопросом поездки в Польшу.



Израиль заинтересован в укреплении связей с Польшей, которая со своей стороны попросит сосредоточиться на войне на Украине и “российской агрессии в Украине и на Ближнем Востоке”. В частности, израильтяне и поляки обсудят, как сотрудничать, чтобы помочь Украине.



Польская делегация также планирует обратиться за взаимной поддержкой. Польша утверждает, что поддерживает Израиль относительно попыток Европейского Союза ограничить его способность защищать себя. Взамен Варшава попросит Израиль поддержать Польшу в случае нападения.



Около двух месяцев назад Израиль и Польша договорились возобновить ознакомительные поездки для молодых израильтян в память о Холокосте . Министр иностранных дел Эли Коэн назвал это “важным шагом к разрешению кризиса в отношениях с Польшей”. В то же время Варшава объявила о возвращении своего посла в Тель-Авив, положив конец двухлетнему кризису.

