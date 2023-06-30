



Члены правительства критикуют юридического советника за реакцию на протесты

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр юстиции Ярив Левин в четверг 29 июня обрушились с критикой на высокопоставленных представителей правоохранительных органов за их реакцию на демонстрации против правительственной реформы судебной системы.



Политики обвинили юридического советника правительства Гали Бахарав-Миара в халатности во время встречи, на которой обсуждались протестующие, проводящие демонстрации у домов законодателей коалиции. Обсуждение состоялось после того, как организаторы призвали усилить протесты против продвижения коалиции судебных перестановок, включая блокаду аэропорта Бен-Гурион в понедельник.



Нетаниягу раскритиковал правоохранительные органы за то, что они не преследуют демонстрантов, блокирующих доступ в аэропорт.



“В какой стране мира люди блокируют аэропорт и не подвергаются судебному преследованию?” – сказал премьер, который ранее был прилететь на вертолете в аэропорт, чтобы сесть на рейс за границу, потому что демонстранты блокировали дороги.



Бен-Гвир, призывавший полицию к более решительным действиям с протестующими, потребовал от Бахарав-Миара и государственного прокурора Амита Айсмана представить обвинительные заключения, выдвинутые против протестующих за последние шесть месяцев.



“Здесь есть один закон для Каплан и второй закон для всех остальных”, – сказал он, имея в виду улицу в Тель-Авиве, где проходит главный еженедельный митинг против судебной реформы.



Левин пожаловался на недавние демонстрации у домов членов коалиции, в том числе на демонстрацию у его резиденции в Модиине на этой неделе, во время которой были арестованы шесть протестующих, и спросил у Бахарав-Миара и Айсмана, были ли предъявлены обвинения кому-либо.



“Хватит перекладывать ответственность на полицию. Вы несете ответственность”, – сказал министр юстиции.”Нет ни закона, ни судей. Каждый может поступать так, как считает нужным”.



Айсман и Бахарав-Миара сообщили министрам, что обвинительные заключения предъявлены, но они не знают, сколько их, добавив, что не несут ответственности за соблюдение закона в этой области.