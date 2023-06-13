Новости » Политика
Члены коалиции встретятся до голосования по комитету по назначению судей
13.06.2023 18:40 Алина Груднева

Члены коалиции встретятся до голосования по комитету по назначению судей

Члены коалиции встретятся завтра утром, 14 июня, для обсуждения подготовки к голосованию относительно состава комитета по назначению судей.

Ожидается, что совещание стартует в 9:00. Через час состоится закрытое заседание фракции "Ликуда". Само голосование назначено на 11 утра.

Как сообщалось ранее, Матан Кахана снял свою кандидатуру в комитет по назначению судей.

Единственным представителем оппозиции осталась Пнина Тамено-Шете.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы