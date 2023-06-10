



Члены коалиции: перекоса в нашу пользу в комитете по назначению судей не будет

Некоторые члены коалиции заверяют, что перекоса в их пользу в комитете по назначению судей не будет.



Такое мнение, например, выразил в интервью 12-му каналу председатель комиссии Кнессета по иностранным делам и безопасности Юли Эдельштейн.



"Автоматическое большинство для коалиции в комитете по назначению судей? Я слышал и премьер-министра, и министра юстиции, и председателя комиссии по законодательству - они понимают, что все кончено", — отметил Эдельштейн.



Депутат Давид Битан на культурном мероприятии в Тель-Авиве согласился с оценкой Эдельштейна.



"Как только мы создадим ситуацию, когда у нас будет абсолютное большинство в комитете по отбору судей, сразу возникнет вопрос: что будет, когда мы окажемся в оппозиции? У нас тогда будет один представитель из 10 или 11? Я считаю, что Нетаниягу выберет одного представителя от оппозиции и одного представителя от коалиции", — отметил он.



В свою очередь, депутат от "Ликуда" Шалом Данино выразил уверенность в том, что в ходе предстоящего голосования будет обязательно выбран один кандидат от оппозиции.



"Я разговаривал с представителями оппозиции. Оппозиция должна быть представлена в комитете по назначению судей. Я убежден, что так и будет", — подчеркнул Данино.

