



Члены коалиции обвиняют демонстрантов в причастности к движению BDS

Нетаниягу, который перед посадкой на самолет в США заявил, что "демонстранты объединили свои усилия с ООП и Ираном", впоследствии выступил с разъяснениями по поводу этого заявления. Однако члены его коалиционного правительства продолжают выступать с критикой демонстрантов.



Министр по делам наследия Амихай Элиягу заявил в прямом эфире Ynet, что демонстранты, протестующие против премьер-министра в США, – "негодяи”и “кучка сторонников BDS".



“Демонстранты – это люди, которые подрывают международный авторитет Израиля. Они не братья. Они повсюду клевещут на страну. Это группа людей, которая вредит всем нам", – сказал он.



Министр Давид Амсалем, выступая вчера в Кнессете, заявил: "Вы перешли все красные линии. Вы тянете за собой в пропасть весь израильский народ. Вы разрушаете демократию, и мы в этом виноваты? Что вы собираетесь делать, что мы победили на выборах? Все они, "братья по оружию", проецируют на стены Алькатраса фотографию премьер-министра в форме заключенного. Вы мне отвратительны. Вы – позор. Любой, кто делает что-то подобное, наносит ущерб безопасности государства Израиль".



Эяль Навех, один из лидеров протестного движения резервистов, в настоящее время находится в Нью-Йорке.



"Нетаниягу символизирует все то, чего мы не хотим в этой стране. Он не является лидером. Он подстрекает, лжет, рвет и разрывает народ на части и ведет нас к гражданской войне", – сказал он в интервью Ynet.



По словам Навеха, демонстранты в Нью-Йорке приготовили еще несколько "сюрпризов".

