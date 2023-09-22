



Члены коалиции: никаких уступок палестинцам ради мира с Саудией

Члены коалиции похвалили речь премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН относительно назревающего соглашения о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Юли Эдельштейн, Симха Ротман и Лимор Сон Хар-Мелех в совместном заявлении также предупредили, что правительство не пойдет ни на какие уступки палестинцам для этого.



"Мы поддерживаем и поздравляем премьер-министра с его успешной дипломатической миссией и историческим процессом нормализации отношений с Саудовской Аравией. Это выдающееся дипломатическое достижение. Важно подчеркнуть, что, хотя Израиль является нацией, которая ценит и стремится к миру, мы пойдем на территориальные уступки и не поставим под угрозу безопасность наших граждан", - сказали они.



По словам членов коалиции, нельзя полагаться на руководство Палестинской автономии, "которое преуспевает в поощрении террористов", и "нельзя допускать передачи дополнительной земли ПА.



"Крайне важно, чтобы мы извлекли уроки из прошлого опыта: уступки лишь подпитывают террор. Мы не должны лишаться активов, которые могут быть обращены против нас", - подчеркнули они.