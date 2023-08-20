



Члены блока Ганца согласны на правительство единства, но он сам это исключает

Несколько членов блока "Махане-Мамлахти" выступают за присоединение к правительству национального единства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, но глава фракции Бени Ганц по-прежнему выступает против этой идеи.



По сообщению 13-го канала, депутат Кнессета от блока Матан Кахана, опубликовавший план соглашения социальных сетях, поднял этот вопрос на партийном собрании несколько недель назад. Кахана предложил соглашение, согласно которому, чтобы вывести Израиль из кризиса, Нетаниягу будет возглавлять правительство еще два года, а затем подаст в отставку. После чего предлагается провести досрочные выборы.



Сообщается, что по крайней мере 3 из 12 депутатов от "Махане-Мамлахти" поддержали эту идею на определенных условиях. Однако, лидер блока Бени Ганц считает, что “у Нетаниягу нет шансов прийти к такому соглашению”.

“Нам не с кем заключать сделки”, – сказал он.