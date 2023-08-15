



Членство в НАТО в обмен на территории: в Альянсе назвали "возможное решение"

Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить часть территорий в пользу России. Такое заявление сделал начальник штаба генерального секретаря НАТО Стиан Йенсен, сообщает норвежское издание Verdens Gang.



"Я думаю, что решение может заключаться в том, чтобы Украина отказалась от территории и вместо этого получила членство в НАТО… Важно, чтобы мы обсудили, как пройти через это", – сказал Йенссен.



При этом он напомнил слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина сама должна решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры.



На вопрос газеты, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в Альянсе, Енссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет и что вопрос об уступке территории России поднимают другие.



"Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", – объяснил он.



Как известно, официально НАТО выдвигает два условия для вступления Украины - первое касается модернизации учреждений безопасности, а второе – непосредственного окончания войны с Россией.