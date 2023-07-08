Новости » Политика
Членство Украины в НАТО: к декларации присоединилась еще одна страна
08.07.2023 15:24 Алина Груднева

Членство Украины в НАТО: к декларации присоединилась еще одна страна

В списке стран, присоединившихся к декларации о членстве Украины в НАТО, оказалась еще и Португалия.

Этот момент согласовали в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта.

"Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия", - сообщает Офис президента Украины.

В документе сказала, что оба государства с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года.

Стоит отметить что членство Украины в Североатлантическом Альянсе поддерживают уже 23 стран.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru