



Членство Украины в НАТО: к декларации присоединилась еще одна страна

В списке стран, присоединившихся к декларации о членстве Украины в НАТО, оказалась еще и Португалия.



Этот момент согласовали в ходе телефонного разговора президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Португалии Антониу Кошта.



"Португальская Республика будет продолжать поддерживать Украину на пути к будущему членству и выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО, когда для этого появятся соответствующие условия", - сообщает Офис президента Украины.



В документе сказала, что оба государства с нетерпением ждут решения всех этих вопросов на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года.



Стоит отметить что членство Украины в Североатлантическом Альянсе поддерживают уже 23 стран.