



Член парламента Японии лишен мандата за прогулы

Знаменитый сплетник YouTube, ставший депутатом, стал первым законодателем Японии, которого выгнали из парламента, в который он так и не успел зайти, пишет ВВС.



Йошикадзу Хигашитани был исключен во вторник своими коллегами из Сената за то, что он ни разу не пришел на работу.



Он не присутствовал ни на одном из заседаний парламента с тех пор, как был избран на этот пост семь месяцев назад.



Дисциплинарная комиссия парламента лишила его депутатского статуса из-за продолжительного отсутствия.



Хигашитани был избран в верхнюю палату парламента в июле прошлого года. Хигашитани более известен под ником GaaSyy на YouTube, где он публикует видео со сплетнями о знаменитостях



Лишение депутатского мандата – самое суровое наказание, которое может понести сенатор в Японии. Такие прецеденты случались всего два раза с 1950 года, и это первый раз, когда член парламента был исключен из-за продолжительного отсутствия и уклонения от исполнения своих обязанностей.



Палата собирается формализовать решение позже на этой неделе.



По неподтвержденной информации, которая просочилась в СМИ, избранник народа, которого прозвали "неявившимся депутатом", живет в Объединенных Арабских Эмиратах.



По сообщениям японских СМИ, он до сих пор отказывался посещать парламент, потому что опасается ареста по обвинениям в мошенничестве и клевете со стороны знаменитостей.



Хигашитани является одним из двух членов, избранных от оппозиционной партии "Сейдзика-дзёси-48", ранее известной как партия NHK. Вся предвыборная кампания этой партии сводилась к призывам о реформе японского общественного вещания.



Партия регулярно меняет название в целях рекламы, сообщает газета "Асахи Симбун".



На прошлой неделе парламент потребовал от г-на Хигашитани вылететь в Токио, чтобы лично принести извинения в палате за его отсутствие. Законодатели заявили, что это будет последний шанс на искупление.



Но г-н Хигашитани так и не появился на пленарном заседании. Вместо этого он объявил на своем канале в YouTube, что собирается в Турцию и что он планирует пожертвовать свою зарплату на ликвидацию последствий землетрясения в Турции.



Его отсутствие разозлило Сенат, члены которого на этой неделе проголосовали за его исключение.



Его единственный коллега по партии Хамада Сатоши утверждал, что исключение Хигашитани из-за его отсутствия на заседаниях было незаконным. Однако комитет проголосовал за его исключение единогласно.

