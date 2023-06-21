



Член коалиции: Ассоциация адвокатов совершила коллективное самоубийство

На фоне очевидной победы адвоката Амита Бахара на выборах президента Ассоциации адвокатов, высокопоставленный представитель коалиции заявил: "Ассоциация адвокатов совершила коллективное самоубийство.



Он добавил: “Произойдет то, что вскоре Ассоциация перестанет быть значимой и влиятельной организацией. Результаты выборов заставят коалицию решить: является ли она законодателем того, чего хочет общественность. Той самой общественности, которая дала ей 64 мандата - или Ассоциация сдается анархистам. Единственным шансом для Ассоциация остаться в составе Комитета по назначению судей было избрание Эфи Неве, и адвокаты упустили эту возможность. Они предпочли свою ненависть к правительству благу профессии. На данный момент линия предельно ясна: если правительство не примет закон, который изменит состав комитета по назначению судей, если Ассоциация не будет выведена из его состава, это правительство не имеет права на существование!"