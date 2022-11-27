



Член Кнессета: я живу в южном Тель-Авиве, мы превратились в африканский анклав



Депутат Кнессета Ицхак Вассерлауф дал интервью 14-му каналу израильского ТВ. Вассерлауф говорил о проблемах незаконной миграции и африканцах в южном Тель-Авиве.



Депутат сказал: "Я живу на юге Тель-Авива почти 10 лет- кроме штампа в загранпаспорт на входе, мы превратились в африканский анклав".



Вассерлауф предложил свое решение проблемы инфильтрантов: "Решение одно. Они должны вернуться в свои страны, если БАГАЦ остановит это - мы воспользуемся положением о преодолении вето".

