



Член ГД об атаке дронов: Это возможно, потому что у нас очень большая страна

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что атака беспилотников на Москву — акт направленный на устрашение населения. Его слова приводит РБК.



«Это акт устрашения, направленный на мирное население», — заявил он.

Также он объяснил причины того, почему данная атака стала возможной.



«Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», — заявил депутат.