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Член ГД об атаке дронов: Это возможно, потому что у нас очень большая страна
30.05.2023 13:05 Аркадий Бочаровский

Член ГД об атаке дронов: Это возможно, потому что у нас очень большая страна

Глава комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов заявил, что атака беспилотников на Москву — акт направленный на устрашение населения. Его слова приводит РБК.

«Это акт устрашения, направленный на мирное население», — заявил он.
Также он объяснил причины того, почему данная атака стала возможной.

«Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь, обходя районы расположения средств противовоздушной обороны», — заявил депутат.

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