



Численность населения РФ сократилось

РИА Новости. Численность населения России на 1 января 2023 года составила 146 миллионов 424 тысячи 729 человек, снизившись более чем на 550 тысяч человек по сравнению с 1 января 2022 года, следует из предварительных данных Росстата (с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 года).



В публикации Росстата указано, что данные приведены без учета официальной статистической информации по "новым территориям" - ДНР, ЛНР, частям Запорожской и Херсонской областей.



На 1 января 2022 года показатель (с учетом итогов ВПН-2020) составлял 146 миллионов 980 тысяч 61 человек. Таким образом, численность населения страны за минувший год снизилась на 555 332 человека.



Согласно данным статистического ведомства, городское население составило почти 109,6 миллиона человек, сельское - почти 36,8 миллиона человек.

Как указано в методологии Росстата, оценка численности населения производится на основании итогов последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и прибывших на территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной территории.