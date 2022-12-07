



Чиновники в ужасе: Минобразования будет “демонтировано” при новом правительстве

Во вторник нынешние и бывшие чиновники от образования выразили ужас по поводу того, что они назвали “эффективным демонтажом системы образования” новым правительством, которое намеревается разделить департаменты министерства образования между коалиционными партиями.



Уходящее правительство провело в Кнессете экстренное совещание с целью “остановить ликвидационную продажу системы образования”. Среди участников были премьер-министр Яир Лапид, министр образования Ифат Шаша-Битон, старшие министры, лидеры партий, деятели образования и группы гражданского общества.



Заседание было созвано после участившихся сообщения о том, что различные департаменты министерства будут разделены между правыми партиями в рамках их коалиционных соглашений с “Ликуд”.



Контроль над внешними программами в школах отдан в ведение ультраправого депутата Кнессета Ави Маоза, лидера партии “Ноам”, а Департамент еврейской культуры министерства передан депутату Кнессета Орит Струк от религиозного сионизма при новом Министерстве национальных проектов.

“Ликуд” также согласился передать ультраортодоксальной партии ШАС контроль над общественными центрами по всей стране (матнасим), которые предоставляют образовательные программы, молодежные мероприятия и спортивные тренировки.



Также ходили неподтвержденные слухи о том, что в рамках своих коалиционных соглашений ультраортодоксальные партии получат беспрецедентные полномочия в отношении аспектов религиозного образования, хотя подробностей таких предполагаемых соглашений очень мало.



Михал Табибиан Мизрахи, директор по стратегии и планированию министерства образования, предупредил во вторник, что министерство станет “пустышкой” и потеряет способность оказывать какое-либо значимое влияние.



“Ликвидация министерства образования означает демонтаж образования. Они относятся к министерству и детям в системе образования как к апельсинам и финикам, которые нужно раздать”, — заявил бывший генеральный директор министерства Михал Коэн в интервью Kan News.



Премьер-министр Яир Лапид обвинил новую коалицию в том, что она “собирается превратить образование наших детей в еще одну позорную сцену безумного дележа добычи”.