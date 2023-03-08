



Чиновники Белого дома пропустят конференцию Israel Bonds из-за Смотрича

Представители администрации Байдена не приняли приглашения на ежегодную конференцию Israel Bonds из-за запланированного выступления министра финансов Бецалеля Смотрича, сообщает источник, знакомый с этим вопросом.



Смотрич, возглавляющий партию “Религиозный сионизм”, не планирует встреч с официальными лицами США, и многие члены еврейской общины призвали отозвать его из приглашения после его недавнего призыва “стереть с лица земли” палестинскую деревню Хавара. Хотя он отозвал эти замечания как “оговорку”.



Чиновники Белого дома обсуждали вопрос о том, выдавать ли Смотричу визу для предстоящей поездки в США, но указали, что вряд ли будут блокировать его визит.



