



Чиновник: правительство Беннета-Лапида виновато в сделке между СА и Ираном

Высокопоставленный чиновник, сопровождавший премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Рим, пытался обвинить в соглашении о восстановлении дипломатических отношений между Саудовской Аравией и Ираном, предыдущее израильское правительство и общую слабость администрации Байдена.



“Было ощущение слабости Америки и Израиля, поэтому Саудовская Аравия обратилась к другим каналам”, — сказал высокопоставленный израильский чиновник журналистам, которые посетили с Нетаниягу Италию.



Чиновник ложно утверждал, что переговоры между Эр-Риядом и Тегераном начались во время правления недолговечного правительства единства Беннета и Лапида, когда администрация президента США Джо Байдена была более привержена повторному заключению ядерной сделки с Ираном. В результате Саудовская Аравия обратилась к Китаю, который выступил в качестве противовеса США и помог заключить соглашение, о котором было объявлено в пятницу.



Однако если правительство Беннета-Лапида было сформировано в июне 2021 года, то переговоры между Эр-Риядом и Тегераном фактически начались в апреле того же года, когда Нетаниягу еще был премьер-министром.



Ранее в пятницу, 10 марта, Беннетт и Лапид обвинили Нетаниягу в сближении Саудовской Аравии и Ирана, утверждая, что это стало результатом дипломатического пренебрежения, общей слабости и внутреннего конфликта в стране с тех пор, как 29 декабря было создано нынешнее правительство.



Отвергая утверждения о том, что ответственность несет нынешнее правительство, высокопоставленный израильский чиновник утверждает, что члены предыдущего правительства должны задать себе вопрос, почему первоначальные контакты начались во время их пребывания в должности, несмотря на то, что последнее утверждение было ложным.



Лапид высмеял обвинения, написав в Твиттере, что его правительство отложило в сторону все остальные вопросы, когда им стало ясно, что администрация Байдена находится на грани повторного вступления в ядерную сделку с Ираном. “Мы работали над этим 24/7”, — сказал Лапид, предположив, что Израиль сыграл свою роль в блокировании сделки.



“А это правое правительство? [Онj сосредоточенj] не на Иране, не на терактах, не на экономике, не на стоимости жизни. Все, что их волнует, это уничтожить демократию и разлучить людей. Да, и праздничные выходные в Риме тоже”, — сказал Лапид, имея в виду критику, что Нетаниягу провел выходные в Риме за счет налогоплательщика.



Высокопоставленный ближневосточный дипломат сообщил The Times of Israel в четверг, 9 марта, что администрация Байдена провела переговоры с Саудовской Аравией, чтобы заключить такое соглашение о нормализации отношений с Израилем. Однако дипломат признал, что такая сделка остается “очень далекой” на фоне далеко идущих требований королевства Персидского залива к США.

