



Чили перенесла аккредитацию посла Израиля после дипломатического инцидента

Министерство иностранных дел Чили объявило в субботу, что оно перенесло принятие верительных грамот нового посла Израиля в Сантьяго, по-видимому, надеясь преодолеть дипломатическую ссору с Иерусалимом, которую оно спровоцировало на прошлой неделе, отменив проведении церемонии в последний момент.



В заявлении министерства говорится, что принятие верительных грамот посла Израиля Гиля Арзели теперь состоится 30 сентября.



Объясняя решение приостановить церемониальную процедуру в четверг, министерство заявило, что это связано с "политической чувствительностью", вызванной смертью 17-летнего палестинца во время операции ЦАХАЛа на севере Иудеи и Самарии. За несколько часов до проведения церемонии Одай Салах был застрелен в ходе ожесточенных столкновений с израильскими военными в деревне Кафр-Дан. ЦАХАЛ заявил, что войска открыли огонь по подозреваемым, которые бросили в них взрывчатку.



В заявлении министерства подчеркивается "исключительный характер" убийства, которое привело к решению отложить мероприятие, и добавляется, что Чили по-прежнему хочет "поддерживать конструктивные отношения с Государством Израиль и его народом, основанные на уважении, диалоге и сотрудничестве".



Действия Сантьяго в четверг вызвали резкое осуждение со стороны Израиля. В пятницу МИД Израиля вызвал посла Чили в Тель-Авиве для объяснений.



После того, как инцидент вызвал споры в Чили, Артзели был вызван в министерство иностранных дел Чили в четверг днем.



"Они много раз приносили извинения мне и государству Израиль", — сказал Артзели журналистам после встречи с заместителем министра иностранных дел Хименой Фуэнтес. - "Сегодня утром это был не очень приятный инцидент, но мой народ пережил и худшие вещи за последние четыре тысячи лет. И мы преодолеем утренний инцидент на благо Чили, на благо Израиля и наших двусторонних отношений".



Фуэнтес также позвонил генеральному директору министерства иностранных дел Израиля Алону Ушпизу, чтобы извиниться за то, что Арцели не смог представить свои вверительные грамоты в четверг.



В ходе субботнего телефонного разговора чилийский чиновник сказал, что отношения с Израилем важны, и Сантьяго надеется, что они будут сохранены. Ушпиз сказал в ответ, что приветствует извинения, поскольку дипломатический инцидент мог нанести серьезный ущерб отношениям между двумя странами.

