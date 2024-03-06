



Чили не допустил Израиль к участию в аэрокосмической выставке

Чили заявляет, что не допустит израильские фирмы к участию в крупнейшей аэрокосмической выставке Латинской Америки, которая пройдет в Сантьяго в апреле.



"По решению правительства Чили, в Международной авиационно-космической выставке (FIDAE) 2024 года, которая пройдет с 9 по 14 апреля, не будут участвовать израильские компании", - говорится в заявлении министерства обороны.



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В заявлении не указана причина, но правительство левого президента Габриэля Борика критикует то, что он назвал "непропорциональным" ответом Израиля на атаку ХАМАСа 7 октября.



Чили, где проживает самое большое палестинское население за пределами арабского мира, в конце октября отозвала своего посла в Израиле в знак протеста против "неприемлемых нарушений международного гуманитарного права" Израилем в Газе.



Посол Израиля в Чили Гиль Арциели сообщил AFP, что правительство не связывалось с ним по поводу новостей FIDAE.



"Мы не можем сказать, что удивлены, принимая во внимание доктрину правительства Чили в отношении Израиля", - сказал он.

