Четыре страны Европы договорились об объединении и совместном использовании ВВС
Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия договорились о совместном использовании своих Военно-воздушных сил. Общий воздушный флот четырех стран будет насчитывать 250 современных самолетов. Об этом пишет Aftenposten.
Соглашение подписали главы ВВС четырех стран. Договоренность предполагает совместную подготовку, логистику и планирование операций.
Общее количество самолетов у этих четырех стран будет сопоставимо с воздушным флотом Франции или Великобритании. По мнению экспертов, ВВС такого масштаба будут иметь очень сильный сдерживающий эффект России в Скандинавии:
- Финляндия имеет на вооружении 55 самолетов F-18,
- Швеция - более 70 самолетов Gripen собственного производства,
- Норвегия - 27 современных самолетов F-35,
- Дания - 33 самолета F-16.