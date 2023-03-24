



Четыре страны Европы договорились об объединении и совместном использовании ВВС

Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия договорились о совместном использовании своих Военно-воздушных сил. Общий воздушный флот четырех стран будет насчитывать 250 современных самолетов. Об этом пишет Aftenposten.



Соглашение подписали главы ВВС четырех стран. Договоренность предполагает совместную подготовку, логистику и планирование операций.

Общее количество самолетов у этих четырех стран будет сопоставимо с воздушным флотом Франции или Великобритании. По мнению экспертов, ВВС такого масштаба будут иметь очень сильный сдерживающий эффект России в Скандинавии:

Финляндия имеет на вооружении 55 самолетов F-18,

Швеция - более 70 самолетов Gripen собственного производства,

Норвегия - 27 современных самолетов F-35,

Дания - 33 самолета F-16.

Кроме этого, страны- имеют большое количество различных транспортных, разведывательных и учебных самолетов, а также разных вертолетов.