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Четыре страны Европы договорились об объединении и совместном использовании ВВС
24.03.2023 15:21 Наталья Богинская

Четыре страны Европы договорились об объединении и совместном использовании ВВС

Финляндия, Дания, Швеция и Норвегия договорились о совместном использовании своих Военно-воздушных сил. Общий воздушный флот четырех стран будет насчитывать 250 современных самолетов. Об этом пишет Aftenposten.

Соглашение подписали главы ВВС четырех стран. Договоренность предполагает совместную подготовку, логистику и планирование операций.
Общее количество самолетов у этих четырех стран будет сопоставимо с воздушным флотом Франции или Великобритании. По мнению экспертов, ВВС такого масштаба будут иметь очень сильный сдерживающий эффект России в Скандинавии:

  • Финляндия имеет на вооружении 55 самолетов F-18, 
  • Швеция - более 70 самолетов Gripen собственного производства, 
  • Норвегия - 27 современных самолетов F-35, 
  • Дания - 33 самолета F-16. 
Кроме этого, страны- имеют большое количество различных транспортных, разведывательных и учебных самолетов, а также разных вертолетов.

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