



Четыре полицейских генерала жаловались Бен-Гвиру на Шабтая



Корреспондент 12-го канала Моше Носбойм сообщает о конфликте в руководстве израильской полиции.



Начальник полиции Коби Шабтай утверждает, что четыре полицейских генерала недавно говорили за его спиной с министром и критиковали его работу. Они жаловались, что Шабтай работает по схеме “друг приводит друга”. По их словам, именно так были назначены суперинтенданты Дорон Турджеман, Амир Коэн и несколько других старших офицеров.



Четверо генералов попросили министра принять меры, чтобы такая практика не продолжалась. Шабтай узнал об этом постфактум и немедленно приказал прекратить прямые переговоры с Бен-Гвиром. Несмотря на это, в канцелярии министра утверждают, что "даже после сегодняшнего распоряжения комиссара - Итамар Бен-Гвир разговаривал с несколькими офицерами".