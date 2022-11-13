



Четыре министра ШАСа и план против Смотрича



Ожидается, что сегодня , 13 ноября, Биньямин Нетаниягу получит мандат на формирование своего шестого правительства от президента Ицхака Герцога. Одновременно со стремлением лидера оппозиции как можно скорее завершить коалиционные переговоры и представить новое правительство после принятия присяги в Кнессете на этой неделе, продолжается борьба за высшие министерские посты, включая финансы и безопасность.



Нетаниягу надеется в ближайшее время сообщить президенту Герцогу, что ему удалось сформировать правительство. Нетаниягу хочет оставить себе большой запас прочности. Кроме того, Нетаниягу хочет торпедировать попытки министров уходящего правительства провести дополнительные действия в оставшееся время.



Согласно спекуляциям в израильской прессе, на данный момент возрастают шансы на то, что Бецалель Смотрич будет назначен на пост министра финансов. Ожидается, что партия ШАС получит посты министра по делам религий, Негева и Галилеи, здравоохранения и еще один важный пост - министерство финансов, обороны или внутренних дел.



Официальные лица, участвующие в переговорах, сообщили журналистам 12-го канала о том, , что пост министра обороны останется у Ликуда. Также сообщается о борьбе Оцма Йехудит с Яадут А-Тора за пост министра по делам Иерусалима.



Оценки, согласно которым Смотрич в конце концов получит должность министра финансов, исходят из двух основных предположений. Первое из них заключается в том, что Арье Дери уже сообщил Совету мудрецов Торы, что у него есть возможность принять министра финансов, но в итоге предпочел этого не делать и выбрал МВД. Второе предположение вытекает из того , что в конечном итоге Нетаниягу не сможет добиться того, чтобы Смотрич не требовал влиятельного поста. Нетаниягу оставляет проблему религиозных сионистов на заключительную часть переговоров. По его мнению, в этой ситуации партия уже не сможет отказаться от предложенных ей постов, даже если эти дела будут "средними" по важности.