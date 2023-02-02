



Четыре боевых робота Рогозина прибыли в Донбасс

Четыре робототехнических платформы "Маркер" прибыли в Донбасс, специалисты приступили к отработке алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов. Об этом сообщил в четверг в своем Telegram-канале руководитель группы военных советников и научно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин.



"Первые четыре робота "Маркер" строго по расписанию прибыли в регион. Начинаем загрузку образов целей, отработку алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов и установку мощного противотанкового вооружения", - заявил Рогозин.



Платформа "Маркер" является совместным проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО "Андроидная техника". Робототехническая платформа позиционируется как конструктор для создания моделей ведения боевых действий в будущем/