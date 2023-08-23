



Чета Нетаниягу будет жить в “Уолдорф-Астории” за государственный счет

По данным газеты “Маарив”, премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой переедет в пятизвездочный отель “Уолдорф-Астория” в иерусалиме на неопределенный срок. Согласно информации издания, правительство одобрило для проживания премьера роскошный люкс с пристроенным кабинетом.



“Из-за растущих угроз в адрес премьер-министра Нетаниягу вокруг его квартиры в Иерусалиме предпринимаются меры безопасности. Глава правительства должен оставаться в течение нескольких дней за пределами своей квартиры в месте, одобренном службой безопасности и Канцелярией премьер-министра", – говорится в заявлении.



“Уолдорф-Астория” – отель международной сети Hilton в Иерусалиме. Цены на номер варьируются от 770 долларов до 3000 долларов за ночь. Учитывая, что чета Нетаниягу будет жить в номере-люкс, это обойдется стране более чем в 1000 долларов за ночь.

