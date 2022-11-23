



Чешская армия будет готовиться к крупномасштабному конфликту

Radio Prague International сообщило, что чешский генеральный штаб Карел Ржехка на собрании командования армией во вторник призвал к необходимости потенциального конфликта с Россией.



“Если бы произошел конфликт между Россией и НАТО, чешская армия была бы активным участником с первой минуты”, — сказал Ржехка.



По его словам, сейчас главной задачей армии является подготовка к крупномасштабной войне против сильного противника. В то же время, по его словам, армия должна улучшить свой опыт контртеррористических операций.



Генерал заявил, что, несмотря на огромное увеличение военного бюджета, у армии не хватит ресурсов для решения всех своих проблем. Поэтому он призвал солдат быть “жестко эффективными”.



Эта новость появилась на фоне народных протестов в Праге против высоких затрат на правительство, НАТО и Европейский Союз.