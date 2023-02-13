



Черный миллиард: картель клана Абу Латиф в министерстве обороны

Десятки подрядчиков, владельцев компаний, адвокатов, сотрудников vинистерства обороны были арестованы по подозрению во взяточничестве и организации картеля, выигрывавшего тендеры министерства обороны. Полиция заявила, что это было "картельное управление" с участием десятков компаний, а один из подрядчиков имел связь с главой преступной организации Абу Латиф.



В понедельник, 13 февраля, были арестованы десятки подозреваемых в управлении картелем при участии преступной организации Абу Латифа, которая подозревается в обмане министерства обороны на сумму около миллиарда шекелей. На прошлой неделе против людей Абу Латифа был проведен масштабный рейд, но, как и тогда, так и на этот раз никто из лидеров организации не был арестован. Помимо прочего, согласно подозрениям, один из арестованных открыл несколько фиктивных компаний, чтобы скрыть тот факт, что именно он стоит за получаемыми подрядами. По делу также были арестованы сотрудники министерства обороны и армии.





Полиция заявила, что "сотрудники Национального подразделения по борьбе с экономической преступностью Лахав 433 и уполномоченный по безопасности в системе обороны в течение последнего года проводили секретное расследование под прикрытием, из которого следует подозрение в проведении фальшивых тендеров в министерстве обороны со стороны подрядчиков и других подозреваемых, а также подозрение в подкупе должностных лиц в инженерно-строительном подразделении министерства обороны в обмен на получение внутренней информации и фальсификации тендеров в сфере строительства."



По данным полиции, один из арестованных подрядчиков имеет деловые отношения с главой преступной организации Абу Латиф и с другими элементами этой структуры. Сегодня утром подрядчики, юристы, владельцы компаний, сотрудники и служащие инженерно-строительного отдела Министерства обороны были арестованы по подозрению в получении взяток, даче взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием, получении благ обманным путем при отягчающих обстоятельствах, сговоре с целью совершения преступления, ложной регистрации в корпоративных документах, преступлениях, предусмотренных Законом о запрете отмывания денег, преступлениях, предусмотренных Законом о конкуренции, и преступлениях, предусмотренных Постановлением о подоходном налоге. Во время рейда сегодня утром были арестованы банковские счета, недвижимость и многое другое, и полиция будет требовать их конфискации.



Вот как, по словам полиции, работал этот метод: "Подозреваемые подавали заявки на участие в тендерах с целью получения среднего значения, к которому они стремились, а также включали заявку, наиболее близкую к среднему значению, которая выигрывала тендер. С помощью этого метода картель обманывал министерство обороны, а средства от тендеров были получены обманным путем и использованы незаконно".



Кроме того, полиция заявила: "Картель действовал по другому методу, когда один из подозреваемых подрядчиков полностью контролирует компании, в которых он не зарегистрирован, а фиктивная регистрация призвана представить Министерству обороны ложное представление и повлиять на решение, как будто в тендере участвуют разные компании - когда на самом деле за всеми компаниями стоит один и тот же человек".



Согласно подозрениям, в картель входят засекреченные компании, которые выигрывали тендеры и в обмен на процент прибыли брали на себя полную ответственность за выполнение тендера - без участия компании-победителя. Все это, по мнению полиции, без ведома и/или согласия министерства обороны и вопреки условиям тендера.

