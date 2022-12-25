



"Черные списки ЛГБТ" Ави Маоза

Известный израильский журналист Надав Эяль опубликовал внутренние документы партии Ноам от 2019 года с реальными списками феминисток, геев и лесбиянок, работающих в СМИ, органах министерства образования и армии.



Публикация списка лиц, деятельность которых противоречат видению партии Ави Маоза, вызвала большой переполох в политической системе.



В документах партии Ноам, опубликованных в полной колонке Надава Эяля в субботнем приложении в "Едиот Ахронот" и +ynet, показывают, как партия выявляет своих противников, их связи и занимается конкретной маркировкой людей,не политиков или выборных должностных лиц, - которые мешают ее видению.



В нижней части документа приводится таблица с логотипами СМИ Израиля, в которой названы имена видных геев и лесбиянок в мире СМИ. В документе фигурируют имена десятков людей - репортеров, ведущих, менеджеров. Многие из них публично заявляли о своей сексуальной ориентации, другие - нет.



В другой части документа содержится "резюме" о гендерной концепции ЦАХАЛе. В нем содержится утверждение о "радикальном феминистском" захвате армии, есть раздел о "тайной команде" советника начальника Генштаба по делам женщин.



В “резюме” приводятся имена и даже фотографии участников "тайной команды". В документе раскрываются личности женщин-следователей, которые были определены в документе как "крайне левые женщины, активные в подобных организациях", а позже написано: "Вся галопирующая интеграция женщин в боевые части, которая продолжает набирать силу сегодня, происходит благодаря этой группе женщин".