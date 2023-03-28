



"Черные флаги": Нетаниягу солгал о приостановке реформы

Вечером, 28 марта, во время проведения первой переговорной встречи, под резиденцией президента Ицхака Герцога прошла акция протеста против правовой реформы.



Протестное движение "Черные флаги" обвинило премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что тот "солгал" о приостановке законодательного процесса.



"С лжеца нельзя вести переговоры. Какие могут быть переговоры, когда закон об изменении состава комиссии по назначению судей готов ко второму и третьему чтению. Безусловно, нет никакой легитимности у этой встречи", - сказано в заявлении.



"Черные флаги" объявили, что не готовы разговаривать "с разрушителями демократии" до полной отмены "диктаторского законодательства".



