



Черные флаги нашли Ави Дихтера и в Самарканде



Прибывший в Узбекистан министр сельского хозяйства Ави Дихтер подвергся сегодня утром, 7 сентября, нападению группы активистов движения Черные флаги в гостинице, где он остановился. В социальных сетях появились записи протестующих, прибывших в Узбекистан и атаковавших Дихтера на конференции.



"Тот, кто когда-то был храбрым главой ШАБАКа, а сегодня является солдатом Бен-Гвира и пугалом диктатуры, прилетел в прекрасный город Самарканд в Узбекистане, жаль только, что в гостинице он попал не на того протестующего, который окатил его позором", - говорится под одним из видео, выложенных в сеть. "Как вы способны сидеть и есть, пока горит страна? Как еда вообще лезет вам в горло? Как вы смотрите в глаза своим внукам и детям? Мы будем преследовать повсюду пособников диктаторского переворота, пока правительство не падет".

