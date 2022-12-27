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Черные флаги об аресте Исраэля Фрея: "Полиция Бен-Гвира в действии"
27.12.2022 16:29 Аркадий Бочаровский

Черные флаги об аресте Исраэля Фрея: "Полиция Бен-Гвира в действии"

После ареста журналиста Исраэля Фрая движение "Черные флаги" заявило: "Как бы трудно ни было переварить его взгляды, это важная веха на пути превращения Израиля в диктатуру в стиле Эрдогана или Венгрии. Похоже, что прокуратура и полиция пытаются угодить новому правительству и запугать граждан". 

"Аресты журналистов за выражение своего мнения происходят не в демократических странах, а в темных диктатурах. Мы призываем членов блока "Перемен" встать на сторону Фрея, когда свобода слова ущемляется - она ущемляется для всех".

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