



Черные флаги об аресте Исраэля Фрея: "Полиция Бен-Гвира в действии"

После ареста журналиста Исраэля Фрая движение "Черные флаги" заявило: "Как бы трудно ни было переварить его взгляды, это важная веха на пути превращения Израиля в диктатуру в стиле Эрдогана или Венгрии. Похоже, что прокуратура и полиция пытаются угодить новому правительству и запугать граждан".



"Аресты журналистов за выражение своего мнения происходят не в демократических странах, а в темных диктатурах. Мы призываем членов блока "Перемен" встать на сторону Фрея, когда свобода слова ущемляется - она ущемляется для всех".