



Черноморский флот РФ пополнился новым боевым кораблем с гиперзвуковыми ракетами

Черноморский флот ВМФ России принял новый боевой корабль - ракетный корвет "Циклон" , сообщили российские СМИ на прошлой неделе.



В других сообщениях отмечается, что боевой корабль “Циклон” сможет запускать гиперзвуковые ракеты.



“Циклон” был официально передан ВМФ России на церемонии 12 июля под эгидой главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова.



Корабль является последним в ряду аналогичных ракетных корветов, которые, как сообщается, должны заменить нынешние корабли “Буян –М” ВМФ России .

“ Циклон”— ракетный корвет проекта 22800 типа “Каракурт”, построенный на судостроительном заводе в Керчи.



“Циклон” предназначен для ракетного применения и должен быть вооружен крылатыми ракетами “Калибр” и ”Оникс” .



Однако сообщается, что “Циклон” также оснащен ракетами системы “Панцирь-М”.



По сути, это может позволить кораблю более эффективно защищаться от ракет, дронов, самолетов и даже других кораблей, что дает ему большую оперативную гибкость.



Однако, согласно сообщению украинского военного портала “Военный”, “Циклон” также может запускать гиперзвуковые ракеты “Циркон”.



Это произошло всего через семь месяцев после того, как ракеты были впервые развернуты в январе 2023 года, при этом российские СМИ утверждают, что они летают со скоростью 9 Маха — быстрее, чем ракеты Harpoon и Tomahawk ВМС США.



