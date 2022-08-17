



Черноморский флот РФ получил нового командующего

Членам военного совета Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе представили нового командующего.



На эту должность был назначен вице-адмирал Виктор Соколов, сейчас он "принимает дела". Об этом сообщают РИА-Новости со ссылкой на источники.



Как отмечается, публичного мероприятия по поводу назначения нового командующего ЧФ РФ не было.



"Приказ был главкома о его назначении. Публичного мероприятия не было, и, наверное, его и не будет в связи с введенным в городе желтым уровнем террористической опасности", - заявил источник.



В Черноморском флоте не комментировали сообщения о новом командующем.