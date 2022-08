Черногория высылает российского дипломата, Москва грозит ответом

Черногория объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.



В МИДе Черногории решение объяснили тем, что посол совершал деятельность, которая противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях.





MFA 🇲🇪 declared one diplomat in the Embassy of the Russian Federation in Montenegro persona non grata due to the activities that are contrary to the Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.