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Черногория высылает российского дипломата, Москва грозит ответом
12.08.2022 17:56 Ольга Белозерова

Черногория высылает российского дипломата, Москва грозит ответом

Черногория объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.

В МИДе Черногории решение объяснили тем, что посол совершал деятельность, которая противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях.


МИД России уже отреагировал на высылку дипломата из Черногории, сообщает РИА-Новости.

"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - заявили в дипломатическом ведомстве. 

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