Черногория высылает российского дипломата, Москва грозит ответом
Черногория объявила одного из сотрудников российского посольства персоной нон грата.
В МИДе Черногории решение объяснили тем, что посол совершал деятельность, которая противоречит статье 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях.
MFA 🇲🇪 declared one diplomat in the Embassy of the Russian Federation in Montenegro persona non grata due to the activities that are contrary to the Article 9 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.— MFA Montenegro (@MFA_MNE) August 12, 2022
МИД России уже отреагировал на высылку дипломата из Черногории, сообщает РИА-Новости.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - заявили в дипломатическом ведомстве.