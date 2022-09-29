



Черногория объявила шесть дипломатов РФ персонами нон грата

Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата.



Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.



"МИД провозглашает шесть дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами", - сказано в заявлении МИДа Черногории.



