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Черногория объявила шесть дипломатов РФ персонами нон грата
29.09.2022 19:43 Ольга Белозерова

Черногория объявила шесть дипломатов РФ персонами нон грата

Черногория объявила шестерых российских дипломатов персонами нон грата.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

"МИД провозглашает шесть дипломатов посольства РФ, аккредитованных в Черногории, персонами нон грата в связи с действиями, противоречащими Венской конвенции о дипломатических отношениях и взаимному уважению между двумя странами", - сказано в заявлении МИДа Черногории.

 

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