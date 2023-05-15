



Черногория купит у Elbit Systems снарядов на 20 миллионов евро

В понедельник министерства обороны Израиля и Черногории подписали соглашение об экспорте оборонной продукции на сумму 20 миллионов евро, согласно которому балканская страна будет закупать оружие у израильской компании Ebit Systems.



В рамках сделки Черногория купит ряд вооружений у Elbit Systems, например, 120-мм минометные снаряды, которые можно установить на бронетехнику.



Кроме того, черногорские солдаты и офицеры также пройдут обучение в израильской академии Elbit-IMI.



Это третья подобная сделка, подписанная между двумя странами.



"Черногория является партнером и союзником Израиля и сталкивается со сложными проблемами безопасности, как и другие европейские страны. Израильская оборонная промышленность может предоставить им технологические решения самого высокого уровня",- сказал бригадный генерал Яир Кулас.



Генеральный менеджер Elbit Systems Иегуда Уди Веред отметил: "Решения Elbit обеспечивают оптимальный ответ на растущие потребности в Европе. Мы стремимся предоставлять как продукцию, так и профессиональные услуги на самом высоком уровне нашим партнерам и клиентам".

