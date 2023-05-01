



Через две недели можно будет продлить загранпаспорт без предварительной записи

Министр внутренних дел Моше Арбель представил новое решение проблемы "паспортного хаоса" и объявил, что в период с 14 мая по 15 июня основные бюро по выдаче паспортов - Иерусалим, Беэр-Шева, Хайфа и Тель-Авив - будут работать без предварительной записи с 7:30 утра до 10 вечера.



По словам Арбеля, "те, кто записался на прием, будут приняты, но прием будет возможен и без записи".



Тем, кто записался на прием в бюро, не придется ждать, но люди, не записавшиеся на прием, также смогут получить обслуживание.



МВД подчеркивает, что в этих четырех бюро можно будет получать удостоверения личности, но нельзя получить дополнительную регистрационную выписку.



В то же время будут установлены машины для самостоятельной выдачи биометрических паспортов: в рамках пилотного проекта две машины будут подключены в Крайот, еще 3 машины в Тель-Авиве и еще 3 - в Иерусалиме.



Министр внутренних дел отметил, что в акции примут участие все сотрудники Управления по делам населения и иммиграции, а некоторые из них будут переведены из других мест в бюро для оказания помощи в выдаче паспортов. Кроме того, в бюро, где будут выдавать паспорта, будет добавлена дополнительная смена, чтобы обеспечить большую пропускную способность.



Генеральный директор Управления народонаселения Эяль Сису добавил: "Мы несем ответственность за урегулирование этого кризиса, граждане Израиля имеют право получить паспорт и улететь, когда захотят. Существует более долгосрочный план, сейчас мы представляем операцию Управления по делам населения - все администраторы Управления мобилизованы".