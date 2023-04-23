



Через четыре года: началось рассмотрение иска Нетаниягу к Бену Каспиту

Мировой суд Тель-Авива проведет сегодня, 23 апреля, этап предоставления доказательств по иску о клевете, поданному премьер-министром Биньямином Нетаниягу против журналиста Бена Каспита в декабре 2018 года.



Иск был подан после колонки, опубликованной Каспитом в газете "Маарив", в которой утверждалось, что существует связь между значительной финансовой выгодой, предоставленной юридическому советнику Кнессета в то время, адвокату Эялю Янону, при поддержке Нетаниягу и Ликуда и включении адвоката Амит Марари, заместителя юридического советника правительства, в команду, которая должна была принять решение о том, будут ли предъявлены обвинения Нетаниягу и по каким обвинениям.



Вначале иск был подан также против Эли Азора, контролирующего владельца пакета акций газеты "Маарив", редактора газеты Дорона Коэна и типографии "Маарив", но позже было решено отклонить иск против других ответчиков и оставить Бен Каспита единственным ответчиком.



В отличие от других судебных процессов, которые ведет Нетаниягу, нынешний иск подан только от его имени, без участия членов семьи. Ожидается, что в суде выступят только три свидетеля: Бен Каспит, Йоси Леви, работавший советником Нетаниягу по СМИ в 2009-2010 годах, (дает показания от имени Каспита), и премьер-министр Биньямин Нетаниягу. Просьба Каспита привлечь к даче показаний бывшего медиа-консультанта семьи Нетаниягу Нира Хефеца была отклонена. С другой стороны, была отклонена просьба Нетаниягу удалить значительные части показаний Бена Каспита и Йоси Леви.



Основные вопросы, которые необходимо прояснить в ходе обсуждения, следующие:



Знал ли премьер-министр Нетаниягу в то время о поправке к закону, инициированной депутатом Мики Зоаром, которая должна была предоставить адвокату Эялю Янону значительную финансовую выгоду, и инициировал ли он ее?



Когда поправка к закону была утверждена, участвовала ли адвокат Марари в принятии решений по делам Нетаниягу, или она была добавлена в команду только через несколько месяцев после утверждения?



Знал ли Нетаниягу в соответствующий период времени, что Амит Марари был женой адвоката Эяля Янона?



Когда Нетаниягу узнал, что Амит Марари является женой Эяля Янона, и когда он узнал, что она является членом команды, которая должна принять решение относительно следственных материалов против него?