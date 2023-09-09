



Через Ближний Восток: Байден и Моди объявят об амбициозном транспортном проекте

Президент США Джо Байден совместно с премьер-министром Индии Нарендой Моди намерен обнародовать амбициозный план по созданию транспортного коридора, который соединит Индию с Европой через Ближний Восток.



По мнению экспертов, это окажет огромное влияние на мировую торговлю.



Амбициозный план может быть представлен на саммите G20, куда уже прибыл Байден. По словам заместителя советника Белого дома по национальной безопасности Джона Файнера, будет подписан меморандум о взаимопонимании по морскому и железнодорожному транспортному коридору, который будет включать США, Индию, Саудовскую Аравию, ОАЭ, ЕС и другие страны "Большой двадцатки".



Этот план является частью усилий Вашингтона, который пытается подтолкнуть Саудовскую Аравию к нормализации отношений с Израилем.



"Проект имеет огромный потенциал, но я не знаю, сколько именно времени на это уйдет", -отметил Файнер.



Источники сообщили порталу Axios, что если такое соглашение будет достигнуто, Израиль может быть включен в совместный железнодорожный проект.