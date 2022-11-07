



Через 40 лет: Рина Мацлиах объявила о своем уходе с телевидения

Известная израильская телеведущая Рина Мацлиах объявила о своем уходе с телевидения - через 40 лет после начала “блестящей карьеры”.



Мацлиах сообщила поклонницам/кам: "Я ухожу на пенсию со спокойным сердцем, с большой грустью и беспокойством. Я была журналистом почти 40 лет, рядом с пейджером, а затем с текстовыми сообщениями, WhatsApp и Twitter. Всю свою взрослую жизнь я только и делала, что был журналистом.



На протяжении многих лет эта профессия определяла меня, и я наслаждалась каждым моментом. Я исполнила мечты, о которых не смела и мечтать. Я также разбила несколько стеклянных потолков. Но вот и все, пришло время прощаться.



Около двух лет назад я пережила очень тяжелую атаку на меня. Я думала, что преодолела ее. Меня не пугали письма с угрозами моей жизни, и я очистила свой мобильный телефон от тысяч ненавистных сообщений, которые были адресованы и моим покойным любимым родителям. Но со временем я поняла, что после всего этого у меня остался тяжелый шрам.



Так почему же я беспокоюсь? За последние годы я поняла, что в Израиле существует два политических лагеря. Один активно хочет навредить свободной и независимой прессе, а другой в лучшем случае "не занимается этим", а в худшем - пытается заставить замолчать журналистов из противоположного лагеря.



Итак, ваша профессия, мои дорогие друзья, - журналистика, но ваша миссия - защищать свободу прессы и свободу слова.



Я хочу пожелать вам, каждому из вас лично, успехов и самореализации. Вы всегда останетесь моей любимой опцией на пульте. С любовью, Рина".