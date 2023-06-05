



Чем закончились встреча с представителями Ватикана по правам украинских детей

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел встречу со спецпредставителем Ватикана кардиналом Маттео Зуппи, прибывшему в Украину по поручению Папы Римского Франциска, а также Апостольским нунцием в Украине архиепископом Висвальдасом Кульбакасом.



"Представил делегации из Ватикана специальный доклад "Нерасцветшие" о нарушении прав украинских детей на временно оккупированных территориях и в России, информационные материалы о нарушениях прав человека в Украине в результате вооруженной агрессии РФ. Рассказал, что каждый украинский ребенок, который находится в Украине и выехавший за границу, почувствовал на себе последствия войны", - сообщил Лубинец по итогам встречи.



Кроме того, по его словам, оккупанты массово вывозят украинских детей с временно оккупированных территорий в РФ. "Мы не знаем ни точное количество, ни где они находятся. Впрочем, нам удается возвращать детей домой, и каждая такая история – это как отдельная спецоперация", - отметил омбудсмен.



Он отдельно обратил внимание представителей делегации на вопрос возвращения гражданских заложников, удерживаемых РФ. "Нам не известна точная цифра. Одна это десятки тысяч граждан Украины, среди которых есть священники греко-католической и римско-католической церквей", - сказал Лубинец.



Омбудсмен выразил убеждение, что этот приезд представителей Ватикана в Украину "еще раз продемонстрирует кто агрессор, а кто жертва".



"Украина должна освободить всю свою территорию, потому что это единственный механизм защиты детей", - резюмировал Лубинец.

