



Чем обернется для РФ использование ядерного оружия

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, какие последствия повлечет за собой использование Россией ядерного оружия.



Чиновник утверждает, что если Россия пойдет на такой преступный шаг, то ее ждет решительный ответ.



"Напрямую, в частном порядке, на очень высоком уровне сообщили Кремлю, что любое применение ядерного оружия будет иметь катастрофические последствия для России, что Соединенные Штаты и наши союзники ответят решительно. И мы ясно и конкретно заявили о том, что это повлечет за собой. Мы также публично заявляли, что, в принципе, Соединенные Штаты решительно отреагируют, если Россия применит ядерное оружие, и что мы будем продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите своей страны и ее демократии", – сказал Салливан.

