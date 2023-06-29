



"Человек похожий на Пригожина" сидит в его офисе на Васильевском острове

Человек, похожий на Евгения Пригожина, находился в его офисе на Васильевском острове в Петербурге 26 и 28 июня, утверждают двое собеседников «Фонтанки». Еще один собеседник говорит, что того же человека видели в первой половине дня в среду в одном из зданий, которые связывают с именем Пригожина. О том, что это мог быть сам глава ЧВК, а не его двойник, косвенно свидетельствуют и данные о передвижении самолетов, которые приписывают бизнесмену.



По словам собеседников «Фонтанки», в частности, позавчера человека, похожего на Пригожина, видели возле отеля «Трезини». Якобы там он встречался со своими подчиненными. Со встречи они будто бы вышли в хорошем настроении.