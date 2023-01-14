



"Человек, не преодолевший избирательного порога говорит - народ решил иначе"





В социальных сетях распространяется клип, в котором известный политический обозреватель, Амит Сегаль, издевательски поддел бывшего заместителя начальника Генштаба ЦАХАЛа и одного из борцов с “темными силами” Яира Голана.



Сегаль сказал ему во время демонстрации в Тель-Авиве: "Есть что-то сатирическое в том, что человек, не преодолевший избирательный барьер, стоит перед коалицией из 64 мандатов и говорит - народ решил иначе".

