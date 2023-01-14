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"Человек, не преодолевший избирательного порога говорит - народ решил иначе"
14.01.2023 20:16 Аркадий Бочаровский

"Человек, не преодолевший избирательного порога говорит - народ решил иначе"



В социальных сетях распространяется клип, в котором известный политический обозреватель, Амит Сегаль, издевательски поддел бывшего заместителя начальника Генштаба ЦАХАЛа и одного из борцов с “темными силами” Яира Голана.

Сегаль сказал ему во время демонстрации в Тель-Авиве: "Есть что-то сатирическое в том, что человек, не преодолевший избирательный барьер, стоит перед коалицией из 64 мандатов и говорит - народ решил иначе". 
 

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